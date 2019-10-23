Суд дал ГБР доступ к редакционным материалам программы «Схемы» – это сделали в рамках расследования против Порошенко

Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях», которые готовили расследование «Mr. Petro Incognito» о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Кроме того, следователи получили разрешение на доступ к целому ряду других внутриредакционных данных – графику работы журналистов, операторов и водителей, данных по оплате их труда.

Такое решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно вероятной «незаконной переправки лиц» - в частности, экс-президента через государственную границу «с использованием заведомо поддельных документов».

Срок действия постановления – месяц. Согласно решению суда, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству ГБР, «имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью изъятия указанных вещей и документов». Перечень данных, которые журналисты должны передать в ГБР во исполнение постановления суда, таков:

- весь отснятый материал; - информационные запросы и ответы на них, выполненные во время приготовления указанной передачи; - возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплату транспортных услуг, путевок на автомобиле) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съема материала в т.ч. в вечернее и ночное время для указанной передачи; - другие имеющиеся документальные материалы, касающиеся указанной телепередачи (служебные записки, сообщения, согласование выпуска в эфир, редактирование, утверждение текста телепередачи, внесение поправок, рецензии, возражения и т.д.).

В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается также, что оно не подлежит обжалованию.

Напомним, что 6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через украинскую государственную границу бывшего Президента Украины. Досудебное расследование проводится по статьям «служебный подлог», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», «использование заведомо поддельного документа». Дело касается отдыха Петра Порошенко на Мальдивах в январе 2018 года.

Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января, вместе с перелетом стоил не менее 500 тысяч долларов. Журналисты программы Михаил Ткач и Наталья Седлецкая предположили, что президент Украины Петр Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль. В то же время Петр Порошенко отмечал, что границу он пересекал под своей фамилией, «по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников».