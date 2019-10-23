Генпрокуратура уволила Сергея Горбатюка, который занимался расследованием убийств на Майдане

Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Об этом сообщает «Новое время».

- Приказа не видел, но по телефону из отдела кадров сообщили об увольнении, - сказал он.

Также, по предварительным данным, уволен из Генпрокуратуры прокурор Алексей Донской, который, в частности, вел дело о расстрелах протестующих на Майдане.

Ранее Горбатюк отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор Николаевской области Дунас, ставший завкадрами ГПУ, вынуждает прокуроров пойти на контроль «анонимками» при переаттестации.