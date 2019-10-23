В Офисе Зеленского презентовали мэрам городов изменения Конституции с ликвидацией ОГА и РГА

В Офисе Президента представили идею законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части местного самоуправления.

Об этом сообщают в пресс-службе Президента Украины.

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил видение Президента Владимира Зеленского о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины в части реформы местного самоуправления.

Во время публичной презентации изменений в Основной Закон и приоритетов правительства по реформированию местного самоуправления, Сергей Трофимов отметил, что реформа местного самоуправления, ее закрепление в Конституции позволит людям по всей стране получить возможность для улучшения благосостояния. Первый заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что указанные конституционные изменения станут завершением децентрализации в Украине.

«Раньше мы часто слышали, что реформы должны быть болезненными и длиться долго. Сейчас у страны есть шанс завершить настоящую децентрализацию властных полномочий по новому административно-территориальному устройству. Показать, что реформы должны быть с мнением о людях, могут быть реализованы в четкие и понятные сроки, давать конкретные результаты », - сказал Сергей Трофимов.

По его словам, вездесущность и финансовая поддержка местного самоуправления, приближение всех публичных услуг к людям - это возможность быть свободными и ответственными, развивать свой поселок, село или город.

Он подчеркнул, что внесение изменений в Конституцию Украины в части местного самоуправления закрепит эти возможности и сделает изменения к лучшему для каждого украинца необратимыми.

Как отмечалось во время презентации, проект изменений в Основной Закон пока обрабатывает Комиссия по правовым вопросам при Президенте Украины. Среди основных идей:

-введение трехуровневой системы административно-территориального устройства (община-округ-регион);

-построение местного самоуправления на основе принципов вездесущности и финансовой самодостаточности;

-община - основа, вместо районов вводится округ, состоящий из общин.

-местные администрации будут ликвидированы, на уровне округов будут работать префекты, которые будут госслужащими и по сути представлять государство;

-основной принцип: общинам - власть, стране – контроль;

Вместе с указанными изменениями будут нарабатываться и законопроекты, которые касаются децентрализации.

Ожидается, что проект конституционных изменений будет направлен в Конституционный Суд Украины уже на текущей сессии Верховной Рады. Если парламент поддержит упомянутые изменения, по их введения предлагается предусмотреть переходный период.

Напомним, ранее сообщалось, что команда Президента Владимира Зеленского намерена провести административную реформу путем укрупнения районов и введение института префектов.