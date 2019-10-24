Баканов настаивает на реформе СБУ, чтобы спецслужба не обслуживала политические элиты и давила на бизнес

Глава СБУ Иван Баканов представил концепт новой редакции Закона «О Службе безопасности Украины».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

- Реформа СБУ должна состояться в сознании сотрудников и общества. Служба прежде всего ответственна перед украинским народом, - заявил Баканов во время круглого стола по вопросам законодательного обеспечения реформирования СБУ.

Он ознакомил с ключевыми аспектами проекта реформы Службы, разработанного при участии авторитетных украинских правоведов, экспертов и международных партнеров.

- Давайте откровенно признаем – реформа спецслужбы назрела и перезрела. Служба является неповоротливой, инертной, технологически отсталой, - обратился глава СБУ.

По его словам важно, чтобы новые кадры, которые обязательно придут в Службу, были добродетельными и профессиональными. Для этого людям следует вернуть мотивацию работать в Службе. Работа в СБУ должна стать желанной и уважаемой в обществе.

«Реформа изменит не только численность и структуру СБУ, она изменит ее назначение. Вместо обслуживания политических элит и давления на бизнес, Служба должна стать мобильной, высокотехнологичной и проактивной. СБУ будет предупреждать риски, а не констатировать их. Проведение реформы с одновременным сохранением максимальной эффективности для противодействия разведывательно-подрывным, диверсионным, террористическим, информационным, кибернетическим и другим угрозам национальной безопасности является наиболее ответственной задачей для СБУ. Сегодня в стране имеются уникальные условия для реформирования СБУ – политическая готовность и общественные ожидания, сбалансированный проект нового закона, поддержка международных партнеров и экспертной среды», - цитирует Баканова пресс-центр СБУ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что у СБУ должны забрать расследование экономических преступлений.