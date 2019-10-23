ГБР хочет исследовать материалы журналистов «Схем», потому что Порошенко не дает показаний о своем отпуске на Мальдивах

Государственное бюро расследований является партнером для всех журналистов-расследователей и никогда не пойдет на шаги, которые ограничивают их права и свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР после того, как стало известно, что суд в рамках расследования отпуска Порошенко на Мальдивах дал Госбюро доступ к редакционным материалам программы «Схемы».

В ГБР обещают, что все данные, которые затребуют следователи у журналистов «Радио Свобода», будут касаться исключительно материалов программы «Схемы», которые помогут в расследовании уголовного производства в отношении бывшего Президента Украины и других должностных лиц.

«Учитывая важность проведения объективного, независимого, профессионального досудебного расследования относительно действий пятого Президента Украины, рассчитываем, что «Радио Свобода» пойдет на сотрудничество с ГБР. Учитывая, что Петр Порошенко не дает показаний для установления всех обстоятельств в рамках этого производства, нам нужна ваша помощь. В частности, показания съемочной группы относительно тех событий. Информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства».