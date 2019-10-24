Суд обязал Госдеп США в течение месяца обнародовать документы относительно Украины

Федеральный суд США в среду, 23 октября, обязал Государственный департамент в течение 30 дней обнародовать записи переговоров и переписки должностных лиц относительно Украины.

Об этом сообщает «The Washington Post».

Иск подала правительственная контрольная группа «American Oversight». В мае группа запросила в Госдепартаменте записи о предполагаемых попытках Трампа и его администрации оказать давление на Украину с целью расследования относительно политического оппонента, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Используя закон о свободе информации, группа пыталась установить связь, например, между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. С марта 2018 года она также запрашивала документы и сообщения, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

«Независимо от того, планирует ли госсекретарь Помпео помешать расследованию импичмента, общественность начнет видеть бумажный след, детализирующий отношения администрации Трампа с Украиной», - говорится в заявлении группы.

Пресс-секретарь министерства юстиции от комментариев отказалась.

Напомним, ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

Напомним также, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.