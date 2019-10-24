Кабмин сменил руководство «Укрспирта», «Аграрного фонда» и Госпродпотребслужбы

Тимофей Милованов 23 октября Кабинет министров Украины на своем заседании провел ряд кадровых изменений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По информации министра, покинул занимаемую должность по собственному желанию глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, а также уволен первый заместитель главы ведомства Александр Жук. Временно исполняющим обязанности главы назначена Ольга Шевченко.

Также Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы Укрспирта Сергея Блескуна. Он сменил на этой должности Юрия Лучечко.

Кроме того, отстранен глава «Аграрного фонда» Андрей Радченко.



«Будет открыт конкурс. А фонд вообще нужно закрыть. Агроотрасль знает правду», – написал Милованов.

Андрей Радченко Юрий Лучечко Владимир Лапа

Напомним, ранее Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак. А также отстранил от исполнения обязанностей 12 руководителей областных управлений Госкадастра, еще троих уволил.