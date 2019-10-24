Трамп заявил, что не знает посла США в Украине Тейлора, но назвал оппозиционером среди республиканцев

Уильям Тейлор Президент США Дональд Трамп отметил, что не знает главу дипломатической миссии США в Украине Уильяма Тейлора, но назвал представителем оппозиции к себе внутри Республиканской партии.

Об этом сообщает «Голос Америки»

Накануне в своих показаниях перед Конгрессом Уильям Тейлор заявил: администрация Трампа хотела, чтобы Владимир Зеленский публично заявил о начале расследования в отношении якобы вмешательства Украины в выборах президента США 2016 и по компании «Burisma», в которой работал сын тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. Как известно, Байден потребовал отставки Генпрокурора Шокина, который позже заявил, что отставка была обусловлена якобы расследованием по «Burisma».

После заявлений Тейлора Трамп написал в Twitter, что Тейлор относится к числу так называемых «непримиримых оппонентов Трампа» (Never Trumper Diplomat Bill Taylor - англ.) - республиканцев, которые выступают против Президента США.

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

В другом твите Президент США также выразил сожаление по поводу того, что республиканцы из круга «непримирненних оппонентов Трампа» получают должности в администрации США.

«Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) Желают наилучшего, прекратили бы нанимать принципиальных противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает», - заявил Трамп.

It would be really great if the people within the Trump Administration, all well-meaning and good (I hope!), could stop hiring Never Trumpers, who are worse than the Do Nothing Democrats. Nothing good will ever come from them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

Напомним, 18 июня Соединенные Штаты Америки назначили Уильяма Тейлора новым послом в Украине. Ранее он уже работал на этой должности.