Трамп заявил, что не знает посла США в Украине Тейлора, но назвал оппозиционером среди республиканцев

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Уильям Тейлор
Президент США Дональд Трамп отметил, что не знает главу дипломатической миссии США в Украине Уильяма Тейлора, но назвал представителем оппозиции к себе внутри Республиканской партии.

Об этом сообщает «Голос Америки»

Накануне в своих показаниях перед Конгрессом Уильям Тейлор заявил: администрация Трампа хотела, чтобы Владимир Зеленский публично заявил о начале расследования в отношении якобы вмешательства Украины в выборах президента США 2016 и по компании «Burisma», в которой работал сын тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. Как известно, Байден потребовал отставки Генпрокурора Шокина, который позже заявил, что отставка была обусловлена якобы расследованием по «Burisma».

После заявлений Тейлора Трамп написал в Twitter, что Тейлор относится к числу так называемых «непримиримых оппонентов Трампа» (Never Trumper Diplomat Bill Taylor - англ.) - республиканцев, которые выступают против Президента США.

В другом твите Президент США также выразил сожаление по поводу того, что республиканцы из круга «непримирненних оппонентов Трампа» получают должности в администрации США.

«Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) Желают наилучшего, прекратили бы нанимать принципиальных противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает», - заявил Трамп.

Напомним, 18 июня Соединенные Штаты Америки назначили Уильяма Тейлора новым послом в Украине. Ранее он уже работал на этой должности.

Тарас Леонтян

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