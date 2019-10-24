Глава Николаевского облсовета не видит нарушений при голосовании за перераспределение бюджета и уверена, что ГБР закроет производство

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко уверена, что при голосовании депутатами на сессии за проект решения о перераспределении денег не было никаких нарушений, и что следователи ГБР закроют уголовное производство о возможном служебном подлоге.

Об этом она написала в комментариях в Facebook под публикацией о том, что ТУ Госбюро расследований в Николаеве расследует причастность главы Николаевского облсовета к подделке проекта решения сессии о перераспределении бюджета на 82,3 миллиона гривен.

Как известно, 16 мая глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко несколько раз выносила проект решения о перераспределении денег на голосование депутатов, и только с третьей попытки они проголосовали за него. Всего за вынесенное после споров решение проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

«Скажу - никаких нарушений нет при голосовании проекта бюджета в 2019 году 16 мая! Решение принято большинством голосов! Бюджетные деньги получили общины на места на микропроекты, футбольные мини-поля почти во все районы и ОТГ области! Александр Бондарь подал заявление в ГБР - (он не голосовал проект решения бюджета) это его право. ГБР проверяет данные, изложенные заявления. Все документы областной совет предоставил в ГБР. Уверена, после проверки, дело будет закрыто!» – написала она.

Также напомним, что еще до сессии депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дня предстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».

После голосования на сессии депутат областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый прокомментировал голосование за проект перераспределения бюджета, заявив, что оно прошло с нарушением.

А депутат Николаевского областного совта Вадим Олабин зарегистрировал заявление, в котором он просил не учитывать свой голос за проект по перераспределению бюджета.

Также депутат Александр Бондарь заявил, что проект решения о перераспределении бюджета должен быть оспорен.