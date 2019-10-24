Расследование дел Майдана остановилось, – экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Горбатюк

Бывший начальник Управления специальных расследований ГПУ, которое занимались расследованием дел по Майдану, Сергей Горбатюк заявил, что 11 сотрудникам, в том числе и ему, не нашлось места при новом Генеральном прокуроре. Шесть из них отсеяли в ходе тестирования, еще пятерых уволили.

Об этом он рассказал на брифинге в четверг, 24 октября, передает «Левый берег».

«По результатам первых тестирований у нас шесть следователей не прошли на следующий этап. Например, следователь, который занимался эпизодом штурма Майдана и направил в суд обвинительный акт против бывшего главы СБУ; следователь по 20 февраля, расстрелам, который завершили направлением обвинительного акта против пяти беркутовцев; следователь по организованной преступной организации, узурпации власти бывшим президентом», - рассказал Горбатюк.

Он сомневается, что следователи с такими результатами должны подтверждать свою квалификацию.

«Еше четыре были уволены в прошлую пятницу и я вчера. Это четкий ответ руководства Генеральной прокуратуры, какие приоритеты в их работе», - сказал он.

Горбатюк считает, что руководство Генпрокуратуры «не желает видеть в новосозданном департаменте процессуального руководства тех, кто занимался майдановскими делами».

По его словам, в результате действий нового руководства ГПУ работа по этим делам фактически остановлена.

«Кроме формально созданного департамента, не делаются практические шаги по дальнейшему расследованию. Да, действительно есть дата 20 ноября, где полномочия следователей прокуратуры заканчиваются. Соответственно, дела должны передать в ГБР. По состоянию на сегодня не созданы ни рабочие группы с ГБР, не создано там подразделение, генпрокурор или его заместители не приняли этот процесс в эти руки, а кроме того и законодательных оснований для перевода нет», - сказал Горбатюк.

Напомним, что 21 октября Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.

В апреле 2019 года тогдашний Президент Петр Порошенко во время участия в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что недоволен работой департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, расследующего преступления против активистов Революции Достоинства.