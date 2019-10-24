Верховный суд отказал Шокину в восстановлении на должность Генпрокурора

Верховный суд отказал Виктору Шокину в возобновлении в должности Генерального прокурора.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Шокин требовал признать незаконным решение пятого Президента Украины Петра Порошенко об его увольнении.

«Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 20 апреля 2017 по делу № 800/98/17, которое истцу было отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока обращения в административный суд с иском к президенту Украины Петру Порошенко, Верховной раде Украины», - сообщили изданию в Верховном суде.

Напомним, что Виктор Шокин был уволен весной 2016 года якобы под давлением Байдена был уволен Генпрокурор.

Как известно, Шокина обвиняли в развале громких дел против людей Януковича, спуске на тормозах резонансных расследований, из-за чего ЕС вынужден снимать санкции с фигурантов списка. 16 февраля тогдашний Президент Петр Порошенко в своем обращении к соотечественникам сообщил, что попросил Генпрокурора Шокина подать в отставку. Шокин написал такое заявление и ушел в отпуск, из которого вернулся 16 марта. С тех пор прошло несколько акций за отставку генпрокурора и проведение открытого конкурса на эту должность.

Тогда заместитель генпрокурора – прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе заявлял, что в ГПУ продолжаются увольнения следователей, которые вели дело «бриллиантовых» прокуроров, обвиняемых в коррупции. Также Сакварелидзе заявил о деловых связях генпрокурора и «бриллиантовых» прокуроров. 29 марта стало известно, что генпрокурор Шокин в день голосования за его отставку уволил своего заместителя Давида Сакварелидзе.

Отметим, у «бриллиантового прокурора» Корнийца во время обысков обнаружили копии личных документов экс-генпрокурора Шокина

Напомним, что экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак рассказал, что подал в отставку из-за невозможности борьбы с коррупцией пока во главе ГПУ находится Виктор Шокин.