Кабмин обязал продавать госимущество через площадку «Прозорро» и отменил 20 актов, которые осложняли работу бизнеса

На заседании Кабинета министров приняли решение продавать госимущество через площадку «Прозорро» и отменили 20 актов, которые осложняли работу бизнеса.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Так, министры одобрили обновленный макропрогноз на 2020-2022 годы.

«Согласно обновленным оптимистическому сценарию:

- ВВП в 2020 году должна вырасти на 4,8%, в 2021 году - на 5,5%, в 2022 году - на 6,5%;

- Курс гривны к доллару США при таком сценарии прогнозируется в 24,8 грн за доллар США на 2020 год, 23,9 гривен в 2021-м и 24,2 гривен в 2022 году», - написал он.

По словам Гончарука, теперь в обязательном порядке госимущество и имущество госпредприятий будет продаваться через Prozorro.Продажи. По предварительным расчетам балансовая стоимость активов группы «ликвидации и списания» составляет 5,7 миллиардов гривен.

Также министры одобрили представление на ратификацию Верховной Радой изменения к Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Это постепенно увеличит годовую квоту в 2,5 раза на мясо птицы и переработанного мяса птицы, которое экспортируется из Украины в ЕС. Было проведено и первое дерегуляционное заседание правительства.

«Для облегчения работы бизнеса в Украине мы отменили около 20 актов, в частности: - отменили коррупционное поле при выдаче специальных разрешений на пользование недрами. Отныне эти разрешения будут выдаваться на электронных аукционах. Это дополнительные 200 миллионов гривен поступлений в госбюджет, плюс рост добычи газа на 1 миллиард кубометров уже через 3 года; - отменили контрольные марки (голограммы) на диски с фонограммами, видеограммами, базами данных. Сами по себе эти марки не гарантировали защиту от контрафактной продукции, особенно через Интернет; - отменили дублирование регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем. Это уничтожит коррупцию в сфере, а бизнес сэкономит около 1,5 миллиона гривен в год; - упростили порядок регистрации иностранных представительств в Украине. Это будет способствовать улучшению инвестиционного климата и повысит инвестиционную привлекательность Украины», - написал Гончарук.

Кроме этого, министры ввели электронные аукционы на право специального пользования водными биоресурсами, что должно повысить инвестиционную привлекательность отрасли рыболовства и наполнить госбюджет за счет продажи права на вылов водных биоресурсов.

Также, ввели риск-ориентированный подход к контролю за безопасностью дорог. Это должно уменьшить случаи гибели и травмирования водителей и пассажиров в ДТП с участием пассажирских автоперевозчиков, фур и цистерн.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О концессии» № 155-их, который Верховная Рада приняла 3 октября 2019.