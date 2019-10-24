Глава фракции «Слуга народа» Арахамия проходит проверку на детекторе лжи ОНЛАЙН

Глава фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия 23 октября проходит проверку на детекторе лжи.

Прямую трансляцию ведет «УНН».

Прохождение полиграфа депутатами от «Слуги народа» вызвано скандалом вокруг голосования парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Теперь нардепы хотят доказать свою непричастность к коррупции. Арахамия не входит в этот комитет и он проходит проверку, потому что ему бросил вызов нардеп Дубинский. Вчера Дубинского в прямом эфире проверяли на полиграфе, тогда должны были проверить и Арахамию, но специалисты оказались не готовы к проверке главы фракции.

Как известно, на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 народных депутатов от «Слуги народа» отказались голосовать за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. При этом в Офисе Президента подозревают, что нардепы отказались голосовать из-за взятки в размере 30 тысяч долларов. САП по информации о взятке открыла уголовное производство и поручила расследовать его детективам НАБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе после скандала о возможной коррупции. Также Президент отметил, что если будет малейшая информация о возможном коррупционном преступлении, то этот факт должны расследовать соответствующие органы с дальнейшим лишением депутатского мандата, если факт подтвердится.

Как известно, в числе тех, кто отказался голосовать на заседании финансового комитета, есть и нардеп от Николаевщины Ирина Аллахвердиева, которая отрицает, что брала взятку за провал голосования.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский анонсировал прохождение детектора лжи совместно с главой фракции Давидом Арахамией. Дубинский заявлял, что Арахамия должен извиниться перед ним за обвинения в коррупции. Еще один нардеп от «СН» Ольга Василевская объяснила, почему не голосовала на финансовом комитете, и заявила, что пройдет полиграф. Арахамия пообещал привести на ток-шоу свидетеля, который подтвердит, что нардепам предлагали по $30 тысяч.