«Есть потенциальные угрозы депутату», – Арахамия заявил, что его свидетелю о подкупе нардепов запретили афишировать свою информацию

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не продемонстрирует в телеэфире свидетеля, владеющего информацией о подкупе членов парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом он заявил на брифинге 24 октября, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как известно, 23 октября Арахамия пообещал привести на ток-шоу свидетеля, который подтвердит, что нардепам предлагали по 30 тысяч долларов.

«Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первое – утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе –количество денег в этой схеме очень много – где-то 20 миллионов долларов в год в течение, кажется, пяти лет кто-то заработал 100 миллионов долларов. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи», - сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе.

Он рассказал, что к депутату «подошли и просто дали в руки законопроект и сказали: «Надо зарегистрировать».

Напомним, что на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 нардепов от «Слуги народа», в том числе и николаевская депутат Ирина Аллахвердиева, не проголосовали за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что руководство фракции подозревает, что часть нардепов от «СН» отказались поддерживать проект закона за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов.

Позже САП по этой информации о взятке открыла уголовное производство и поручила расследовать его детективам НАБУ.

Президент Зеленский заявил, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе после скандала о возможной коррупции. Также Президент отметил, что если будет малейшая информация о возможном коррупционном преступлении, то этот факт должны расследовать соответствующие органы, с дальнейшим лишением депутатского мандата, если факт подтвердится.