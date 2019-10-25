Скандальный прокурор Кулик не сдал тест во время переаттестации, - Центр противодействия коррупции

Прокурор Константин Кулик не сдал тест в рамках переаттестации в Генеральной прокуратуре.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

«Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым в незаконном обогащении. Прокурор, который доказывал, что у него нет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость. Между прочим, после отмены наказания за незаконное обогащение, Кулики уже особо не скрывают свои семейные отношения. И это тот Кулик, которому Луценко вместо увольнения давал высокие должности. Тот Кулик, которому Порошенко давал ордена, а потом беспощадно критиковал во время одного из эфиров», - сообщили в «Центре».

Напомним, экс-прокурор сил АТО Константин Кулик покупал дорогую недвижимость, стоимость которой превышала его доходы за пять лет. В июне 2016 года сотрудники НАБУ провели обыски у Кулика. Тогда он отказался получить уведомление о подозрении в присутствии понятых, а затем не явился на допрос в ГПУ. Затем Кулик стал занимать должность в Генеральной прокуратуре.



В апреле 2019 года Константин Кулик обвинил лично Петра Порошенко, представителей Администрации Президента, некоторых народных депутатов от БПП и руководство Генпрокуратуры во вмешательстве в расследование так называемого «дела Курченко».

Отметим, что с 2012 по 2014 годы Константин Кулик работал в прокуратуре Николаевской области на должности начальника отдела по надзору за транспортом. Он считался креатурой первого зама прокурора области Алексея Денисюка, которого уволили в 2014 году согласно «Закону об очищении власти». Также стоит отметить, что Денисюк родом из города Ровно, откуда и генпрокурор Юрий Луценко.