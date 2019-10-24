Никто не останавливает расследования дел по Майдану, – Чумак

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак заверяет, что расследование «майдановских» дел прекращено не будет, а увольнение Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры он назвал законным.

Об этом он заявил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Как известно, 24 октября бывший начальник Управления специальных расследований ГПУ, которое занимались расследованием дел по Майдану, Сергей Горбатюк заявил, что 11 сотрудникам, в том числе и ему, не нашлось места при новом Генеральном прокуроре. Шесть из них отсеяли в ходе тестирования, еще пятерых уволили. При этом он сказал, что из-за этого остановилось расследование дел Майдана.

«Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, будут назначены люди, руководителем будет прокурор из той же рабочей группы, потому что речь не об одном Горбатюке, а о 43 людях, которые работают над расследованием этих преступлений», - сказал Чумак .

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что расследование преступлений преступной организации Виктора Януковича не в едином кейсе не приведет к остановке процесса, замгенпрокурора сказал:

«А как это вообще может привести к остановке расследования? Во-первых, есть ситуация, которая не зависит от нас, от нового руководства Генпрокуратуры: о лишении прокуратуры досудебного следствия знали и мы, и Горбатюк, еще два года назад. 19 ноября мы бы уволили Горбатюка в любом случае. Мы бы просто-напросто ликвидировали это управление (с 20 ноября, согласно законодательству, органы прокуратуры лишаются функции досудебного расследования – ИФ)».

«Горбатюку предлагалось все, что угодно, но у Сергея Викторовича позиция «Я никуда не пойду, потому что считаю, что это все неправильно» – вот и вся история. Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться, и я вам официально это говорю», - заверил он.

«Увольнения законны (увольнение Горбатюка и следователей Управления спецрасследований Генпрокуратуры – ИФ)… Если Горбатюк с этим не соглашается, никто не запрещает ему идти в суд. Все несогласные с тем, что происходит, идут в суд, и пока нет решения суда, это будет только субъективное мнение Горбатюка или кого-либо другого», - сказал Чумак, комментируя заявления Горбатюка относительно незаконности его увольнения с должности.

То есть, по словам замгенпрокурора, единый правовой способ решения этого спора – в судебном порядке.

При этом Чумак отметил, что как замгенпрокурора, который курировал подразделение Горбатюка, он общался с ним и неоднократно просил его пройти переаттестацию.