Трое нардепов от «СН» уже обратились в САП из-за ситуации со «взяткой», а Арахамия повел своего свидетеля в СБУ

После открытия уголовного производства о возможном получении 11 нардепами взяток трое парламентариев из фракции «Слуга народа» захотели дать показания САП.

Об этом в эфире «Право на власть» заявил глава САП Назар Холодницкий.

– За эти сутки ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Нардепы, «слуги». Трое. Первая, кто обратился, – это Ольга Василевская. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала, – сказал он, но не решился называть других, сославшись на тайну следствия.

В то же время глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что ему позвонил глава СБУ Иван Баканов и пригласил «свидетеля» в спецслужбу, где тот общался с двумя следователями ведомства.

– Я не должен разбираться, чья подследственность. Вас сейчас столько правоохранительных органов, там запутаться можно. Я взял просто и ушел, - сказал Арахамия.

При этом на уточнение Холодницкого, что производством занимается НАБУ под процессуальным руководством САП, Арахамия добавил, что готов со свидетелем прийти в НАБУ и САП. Также готовность дать показания подтвердил нардеп Александр Дубинский.

Напомним, что на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 нардепов от «Слуги народа», в том числе и николаевская депутат Ирина Аллахвердиева, не проголосовали за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что руководство фракции подозревает, что часть нардепов от «СН» отказались поддерживать проект закона за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов.

Позже САП по этой информации о взятке открыла уголовное производство и поручила расследовать его детективам НАБУ.

Президент Зеленский заявил, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе после скандала о возможной коррупции. Также Президент отметил, что если будет малейшая информация о возможном коррупционном преступлении, то этот факт должны расследовать соответствующие органы, с дальнейшим лишением депутатского мандата, если факт подтвердится.