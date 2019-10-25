Секретная служба США допрашивала Эминема из-за его песен с резкими высказываниями в адрес Трампа

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Eminem, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в песнях.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на портал «BuzzFeed».

Согласно имеющимся в распоряжении портала документам Секретной службы, ведомство отмечало, что рэпер «проявлял неприемлемое поведение» и «угрожал лицам, находящимся под защитой (службы)».

По данным американских СМИ, речь идет о рэпе, который Eminem читал в рамках церемонии «BET Hip Hop Awards» в 2017 году. Он исполнил импровизацию, в которой раскритиковал Трампа и назвал его «камикадзе, который, возможно, вызовет ядерный холокост». Кроме того, в том же году Eminem выпустил песню под названием Revival, в которой он, в частности, жестко высказался в адрес дочери президента США Иванки Трамп.

В вышедшем в 2018 году альбоме под названием Kamikaze рэпер в одной из своих композиций упоминал тот факт, что сотрудники Секретной службы допрашивали его. Между тем, в Секретной службе в четверг отказались комментировать сообщения о том, в действительности ли они допрашивали рэпера.

47-летний рэпер считается одним из наиболее популярных хип-хоп исполнителей не только в США, но и в мире. Журнал Rolling Stone и другие издания неоднократно называли его одним из самых великих музыкантов всех времен (в своем жанре).

Напомним, что ранее украинская рэперша Alyona Alyona получила международную музыкальную премию.