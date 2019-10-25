Секретная служба США допрашивала Эминема из-за его песен с резкими высказываниями в адрес Трампа

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Eminem, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в песнях.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на портал «BuzzFeed».

Согласно имеющимся в распоряжении портала документам Секретной службы, ведомство отмечало, что рэпер «проявлял неприемлемое поведение» и «угрожал лицам, находящимся под защитой (службы)».

По данным американских СМИ, речь идет о рэпе, который Eminem читал в рамках церемонии «BET Hip Hop Awards» в 2017 году. Он исполнил импровизацию, в которой раскритиковал Трампа и назвал его «камикадзе, который, возможно, вызовет ядерный холокост». Кроме того, в том же году Eminem выпустил песню под названием Revival, в которой он, в частности, жестко высказался в адрес дочери президента США Иванки Трамп.

В вышедшем в 2018 году альбоме под названием Kamikaze рэпер в одной из своих композиций упоминал тот факт, что сотрудники Секретной службы допрашивали его. Между тем, в Секретной службе в четверг отказались комментировать сообщения о том, в действительности ли они допрашивали рэпера.

47-летний рэпер считается одним из наиболее популярных хип-хоп исполнителей не только в США, но и в мире. Журнал Rolling Stone и другие издания неоднократно называли его одним из самых великих музыкантов всех времен (в своем жанре).

Напомним, что ранее украинская рэперша Alyona Alyona получила международную музыкальную премию.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика