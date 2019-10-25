Сыну основателя 1+1 Роднянского дали должность в Кабмине – ранее он разрабатывал экономическую программу Зеленского

Младший сын соучредителя 1+1 Александра Роднянского, также Александр, получил высокую должность в правительстве Украины.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Reuters» и высокопоставленный источник в Кабмине.

Как сообщается, его назначили главным советником по экономике. Ранее Роднянский-младший работал в команде президента Владимира Зеленского, занимаясь экономической программой, после чего его и повысили.

Также отмечается, что его отец, который сейчас живет в РФ, возглавляя 1+1, помог нынешнему главе государства стать популярным в Украине. При этом сам новый советник правительства признал, что, соглашаясь на эту должность, понимал, что его фамилия может привлечь к его назначению нежелательное внимание.

- Люди, которые работали в президентской канцелярии, говорили мне, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия может спровоцировать скандал сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться (к правительству) или нет, - заявил он.

Напомним, что советником секретаря СНБО назначили нардепа, который ранее возглавлял дочернюю компанию «Квартала».