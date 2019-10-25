Выборы на Донбассе на данный момент невозможны, - глава ЦИК

Новый глава ЦИК Олег Диденко, выдвинутый на эту должность «Слугой народа», заявил, что выборы на Донбассе на данный момент невозможны.

Об этом он рассказал в интервью «Фокусу».

- Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент – нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооружённые формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос. У нас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором чётко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной Рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно.