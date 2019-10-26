Министр экономики Японии подал в отставку из-за скандала с подкупом избирателей – он раздавал людям еду

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку из-за скандала с подарками избирателям.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на «Би-би-си».

Сугавара пробыл на должности министра около месяца. Глава правительства Японии Синдзо Абэ сообщил журналистам, что принял отставку подчинённого. Он принёс публичные извинения за его назначение и заявил, что должность займёт член Либерально-демократической партии Хироси Кадзияма. Кадзияма ранее занимал должность замминистра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

В начале октября издание «Сюкан Бунсюн» сообщило, что чиновник дарил мелкие подарки жителям района, в котором он избирался в парламент. По данным издания, он раздавал жителям дыни, крабов, икру и другие товары. Кроме этого, он предложил 20 тысяч иен семье умершего избирателя.

Напомним, что ранее в Донецкой области после поражения на выборах кандидат от «ОПЗЖ» забрал у людей свои подарки.