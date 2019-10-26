ГБР расследует, законно ли Гройсмана назначили премьером в 2016 году – суд дал доступ к документам Офиса Президента

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к документам Офиса Президента Украины в рамках расследования возможного злоупотребления властью при назначении премьер-министром Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в решении суда от 17 октября, сообщает «LIGA.net».

С июня 2019 года ГБР ведет расследование по статьям 109 («Свержение конституционного строя»), 364 («Злоупотребление властью») и 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Как утверждает ГБР, во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах власти, «злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований», внесли в апреле 2016 года в Верховную Раду представление на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции.

В связи с этим у следователя возникла необходимость изучить предложение коалиции Европейская Украина относительно кандидатуры Гройсмана, соответствующее представление Президента, а также другие сопровождающие справки и служебные записки. Кроме того, ГБР хочет провести сравнительный анализ порядка назначения премьером Гройсмана и Арсения Яценюка, поскольку оба назначались по представлению коалиции Европейская Украина.

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и разрешил следователю изъять соответствующую документацию, в частности: представление Президента и предложение коалиции о назначении Яценюка и Гройсмана; дело указа Президента от 2014 года о роспуске парламента 7-го созыва и другие.

Напомним, что ранее переводчик Гройсмана признал вину в работе на спецслужбы РФ – благодаря сделке и «закону Савченко» он уже отбыл наказание.