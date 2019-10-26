Президент Зеленский подписал указ о назначении нового главы Луганской ОГА

Об этом говорится в указе №767/2019 от 25 октября.

Напомним, что ранее правительство поддержало увольнение главы Луганской ОГА и согласовало кандидатуры глав еще четырех областей.

Сергей Гайдай — уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VІІ созыва, бывший глава Мукачевской райгосадминистрации. Также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевсовете.