Президент Зеленский подписал указ о назначении нового главы Луганской ОГА

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым главой Луганской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №767/2019 от 25 октября.

Напомним, что ранее правительство поддержало увольнение главы Луганской ОГА и согласовало кандидатуры глав еще четырех областей.

Сергей Гайдай — уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VІІ созыва, бывший глава Мукачевской райгосадминистрации. Также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевсовете.

 

Мила Волкова

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