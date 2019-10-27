«Эти люди были настроены на негатив», – советник Зеленского о встрече Президента в Золотом с экс-участниками АТО

Советник Президента Украины Андрей Ермак заявил, что конструктивного диалога у Владимира Зеленского с бывшими участниками АТО в Золотом не получилось из-за того, что они были настроены на негатив.

Такое мнение он высказал в комментарии «Цензор.НЕТ».

– Вчера президент приехал на фронт в Золотое, и мы сразу вышли на передовую. Провели совещание с военными, представили нового главу Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая. Президент проверил готовность к разведению войск. На следующее утро мы посетили школу, пообщались с учителями, зашли в магазин местный. Везде президент старался поговорить с людьми. Все местные жители выступают за разведение войск в этом районе. Мы получили поддержку людей. Но нам также сказали, что заехали несколько групп вооруженных людей в Золотое, и президент решил поговорить также и с этими людьми. Одна из групп размещалась в доме в Золотом, не на передовой. Там находилось около 10 человек, с зарегистрированным оружием, в форме. Президент также начал с ними разговор о мире, разведении войск. С ними говорили и местные жители при нас, объясняли. К сожалению, но эти люди были настроены на негатив. Поэтому конструктивный диалог не получился. В конце было сказано президентом: «Знаю, что есть оружие - уберите. Вы находитесь здесь с оружием незаконно». Для защиты Золотого есть армия, есть полиция, другие вооруженные формирования там не нужны. Безопасность людей будет обеспечена, – резюмировал Ермак.

Как известно, в субботу, 26 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции бывших участников АТО в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств. Там у него состоялась словесная перепалка с руководителем николаевского Нацкорпуса Денисом Янтарем. Зеленский потребовал убрать оружие, а тот стал рассказывать об акциях протеста против «формулы Штайнмайера» и о «формализации отношений».

Уже после Янтарь запиасл видео, в котором заявил, что приезд Владимира Зеленского в район населенного пункта Золотое и непосредственное общение с ним не повлияли на решение добровольцев находиться возле линии разграничения.

Напомним, Президент Зеленский утверждает, что жители Донбасса хотят мира и разведения войск, однако это не значит, что Украина капитулирует.