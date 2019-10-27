В штабе Объединенных сил заявили, что вооруженные активисты нелегально находятся в Золотом и не относятся к силовикам

Вооруженные люди, украинские активисты, с которыми 26 октября поспорил президент Украины Владимир Зеленский, нелегально находятся на передовой в населенном пункте Золотое.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

«Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения Операции Объединенных Сил. Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», известном как Закон об Операции Объединенных Сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. Люди, которые общались с Президентом, не относятся ни к одной из таких категорий, и потому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка», - отмечено в сообщении.

Также появилось еще одно видео общения Зеленского с активистами в Золотом.

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции бывших участников АТО в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение войск. Там у него состоялась словесная перепалка с руководителем николаевского Нацкорпуса Денисом Янтарем. Зеленский потребовал убрать оружие, а тот стал рассказывать об акциях протеста против «формулы Штайнмайера» и о «формализации отношений».