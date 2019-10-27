Нардеп Негулевский поддерживает отставку главы Николаевского облсовета и уже видит кандидатуру среди депутатов, но называть имя отказался

Игорь Негулевский Народный депутат Украины Игорь Негулевский также выступил за отставку главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко и уже видит кандидатуру на эту должность среди депутатского корпуса.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает «Преступности.НЕТ».

Комментируя встречу главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника и депутатов, где, в частности, обсуждался вопрос отставки Москаленко, Негулевский заявил, что это пример борьбы старой и новой власти. Также, по словам нардепа, идею провести в Николаеве митинг против «формулы Штайнмайера» Москаленко предложил экс-президент Украины Петр Порошенко.

— Их конфликт понятен, это борьба новой и старой власти. Если вы заметили из соцсетей, Виктория Викторовна также недавно и с Порошенко фотографировалась. Естественно, от него она, скорее всего, и пыталась провести и провела здесь митинги «Нет капитуляции», - сказал Негулевский.

Надреп заявил, что поддерживает отставку главы облсовета и уже видит среди депутатов кандидатуру на ее должность, однако имя кандидата назвать отказался.

— Я промолчу пока по этому поводу. Я вижу и знаю…Я не хочу комментировать этот вопрос, - сказал Негулевский.

Напомним, как на сессии Николаевского областного совета, которая состоялась 10 сентября текущего года, несколько депутатов объявили недоверие Москаленко. В итоге не хватило голосов даже для того, чтобы внести в повестку дня вопрос об ее отставке.

Напомним, в период президентских выборов Виктория Москаленко, выступающая в поддержку экс-президента Петра Порошенко, оставила на странице Зеленского комментарий, где назвала его малороссом и посоветовала снять свою кандидатуру с выборов.

Позже Владимир Зеленский посетил Николаев с рабочим визитом 17 июля. В ходе своего пребывания Владимир Зеленский обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко, которая до президентских выборов его называла «малороссом», и попросил Москаленко доказать, что она – украинка.

В ответ на заявление Зеленского Мооскаленко сказала, что никогда в своей жизни «не переобувалась».