Москаленко не хочет передавать государству историческое здание в центре Николаева, где размещается ГБР, чтоб там за госсчет сделали ремонт

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выразилась против передачи исторического здания в центре Николаева в государственное имущество, чтоб там за деньги из Госбюджета сделали реставрацию.

Об этом шла речь в ходе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства, сообщает «Преступности.НЕТ».

Ранее этот вопрос уже обсуждался на комиссии по ЖКХ. Известно, что на реконструкцию исторического здания на Спасской, 18, где размещается терруправление Государственного бюро расследований, из государственного бюджета выделили более 19 миллионов гривен. Тогда, в ходе заседания комиссии, вопрос решили вынести на сессию, однако в ходе заседания выяснилось, что этого вопроса в повестке дня нет. Его озвучил депутат Юрий Кормышкин, но голосов для поддержания передачи помещений в госсобственность, не хватило.

Теперь с этим вопросом повторно к депутатам обратился начальник следственного управления Сергей Иванченко, которого сразу же перебила глава облсовета Виктория Москаленко, поинтересовавшись штатной численностью управления Государственного бюро расследований. Иванченко, отметив, что он не является сотрудником отдела кадров, также сообщил, что Одесса на данный момент также выделила ГБР помещение, куда он уже направил нескольких следователей.

В то же время заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир сообщил, что здание по закону смогут отремонтировать за государственный счет только, если оно будет на балансе у государства. В ответ на это Москаленко поинтересовалась, почему в местные бюджеты не выделяются средства на другие статьи расходов.

— Мне просто интересно, потому что мы обращаемся по дорогам, по больницам, по гематологическому оборудованию, нам денег не выделяют, а вам выделили, это в связи с чем? – сказала Москаленко.

Александр Кушнир, в свою очередь, отметил, что средства ГБР выделили в целом, а не на здание в Николаеве конкретно.

— Когда выделяют на учреждение их, им не выделяют на конкретную цель. У них есть капитальные расходы на ремонт помещения. Они являются распорядителем средств – их центральный офис. И они смотрят – в этом месте им нужно ремонтировать помещение, они своим распоряжением выделяют на ремонт, в этом не нужно – не распределяют. Они не выделяют в бюджете конкретно на это помещение, - сказал Александр Кушнир.

Александр Кушнир Виктория Москаленко

В ходе комиссии депутаты интересовались, есть ли способ оставить здание на балансе облсовета, но отремонтировать его за государственный счет. Сергей Иванченко, в ответ на это, отметил, что деньгами и Госбюджета они воспользоваться не смогут до тех пор, пока здание не находится в собственности государства. Олабин, в свою очередь, предложил ГБР купить это здание.

— Почему депутаты против? Потому что здание стоит денег. У нас есть куча дыр в бюджете, дети болеют, мы не можем закрыть эти дырки, но мы должны подарить вам это здание. Может на проще выставить его на продажу? Вы купите его, станете владельцами и что хотите, делайте, - сказал Вадим Олабин.

Сергей Иванченко ответил, что не может прокомментировать это предложение, возмутившись тем, что депутаты не хотят отдавать полуразрушенное здание в госсобственность, чтоб его отремонтировали.

— Стоит здание в центре города Николаева. Памятник архитектуры. Извините, но наполовину разрушенный. Мы его не забираем себе, мы не будем там открывать ночной клуб, использовать его в каких-то других целях. Это здание фактически остается в территориальной громаде, - сказал Иванченко.

Также следователь отметил, что, в случае, если Госбюро переедет в другой город, это здание можно будет вернуть. Депутаты и Москлаленко, в ответ на это, заявили, что это сложный процесс. Григорий Ташлык Глава облсовета предложила подождать и изучить этот вопрос.

— Меня волнует то, что, когда мы обращаемся в государственные учреждения, нам не возвращают право собственности. У нас сегодня три обращения – бассейн, профилакторий «Ингул», много обращений, нам не соглашают возвращение в коммунальную собственность, - сказала Москаленко.

Сергей Иванченко, в свою очередь, еще раз отметил, что идея с реставрацией помещения в центре города не за местные, а за государственные средства – хорошая, выразив непонимание, почему депутаты и глава облсовета так противятся этому.

— Я приехал из Одессы, гуляю в центре города, вижу два красивых здания. Что плохого в том, что будет еще одно красивое здание? Здание с сохранением первичного состояния. Все согласно требованиям действующего законодательства, что в этом плохого? Но вас волнует вопрос… Понимаете, такой впечатление, что мы там откроем какой-то ресторан или еще что-нибудь, - сказал Иванченко.

В ответ на это депутат Игорь Ивануна заявил, что в какой-то момент его избиратели могут поинтересоваться, почему депутаты отдали в государственную собственность здание, где можно было открыть детский садик или школу.

— Наши избиратели не очень нас могут понять, если мы передадим здание, а завтра-послезавтра к нам обратятся наши избиратели, наши горожане с предложением открыть там еще что-нибудь, а мы скажем, что полгода назад отдали здание в ГБР. (…) Нас спросят, почему мы передали здание в ГБР, когда мы могли там открыть детский садик, школу, что-нибудь еще, - сказал Ивануна, добавив, что можно поискать средства на ремонт здания областном бюджете.

Заместитель главы ОГА, отвечая на реплику, отметил, что к этому времени здание может вообще развалиться, добавив, что избиратели больше оценят выделение местных средств на ремонт школы или больницы, чем здания, пусть и исторического. Также он добавил, что ситуация может дойти до такого момента, когда управление ГБР «переедет» в другой город, а здание так и останется без ремонта.

— Если бы мы меньше ссорились, и городская власть, центр был бы отреставрирован. Мы все рассказываем о том, что есть здания, которые нам нужны, но по факту мы получаем, что с каждым годом здания становятся старее. А потом мы доходим до состояния, когда эти здания, являющиеся культурным наследием и на их месте нельзя ничего другого построить, чтоб их возобновить, проект с каждым годом растет и растет. За год это здание новее не станет. И если у них будут преграды, то, я не знаю, но, возможно, ГБР переедет в другой город и в областном бюджете средств для того, чтоб отремонтировать это здание, также не будет, - отметил Александр Кушнир.

В итоге Григорий Ташлык предложил без решения вынести вопрос на сессию, чтоб депутаты голосованием определили, стоит ли отдавать здание в госсобственность, а Виктория Москаленко еще раз предложила подождать и изучить этот вопрос.

Напомним, депутаты согласились забрать на баланс облсовета спорткомплекс "Трудовые резервы".