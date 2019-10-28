Политтехнолог признал, что во время выборов команда Зеленского использовала ботофермы: «Этот инструмент работает»

Политтехнолог Дмитрий Раимов признал, что во время предвыборной кампании Владимира Зеленского использовали ботофермы.

Об этом он рассказал в интервью изданию «theБабель».

Раимов занимался «черным» пиаром и руководил агентством антикризисных коммуникаций, после прихода новой власти его назначили советником нового министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Придя в министерство, Раимов стал его лицом и главным спикером, но через полтора месяца ушел с должности.

- Мы отбивали негатив от Зеленского в социальных сетях. У нас для этого есть все необходимые компетенции, команда и свои ботофермы, сетки публичных страниц, Тelegram-каналы и группы экспертов и блогеров, - говорит Раимов. - То есть вы использовали ботов? – спросила журналистка Мария Ульяновская. - Мы часто их используем. Это часть инструмента, который позволяет поддерживать общественное мнение в комментариях. Хотелось бы сказать, что можно от них отказаться, но после выборов и работы в Минздраве понимаю, что это сильный инструмент. Я не знаю ни одного крупного политика, который не использует ботов. И я точно знаю, что этот инструмент работает. Люди читают комментарии и на их основе формируют свое мнение, - говорит политтехнолог.

В другой части интервью он сказал, что социальные сети не являются срезом общественного мнения и «все используют ботов, а они не могут быть общественным мнением». После прихода новой власти Раимов сам хотел стать министром.

- После победы на выборах у меня была амбиция – хотел в Министерство информационной политики. Шли переговоры – министром, но министерство ликвидировали, - пояснил он.

Напомним, что весной «Преступности.НЕТ» публиковал материал Александры Ющишеной-Вязниковой о том «Как Зеленский и Порошенко манипулируют избирателями в социальных сетях».