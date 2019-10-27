«Случайно может взорваться граната», - нардеп от партии Порошенко с улыбкой обсуждала варианты гибели Президента Украины

Нардеп от партии Петра Порошенко «Солидарность» София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой записали видео, на котором обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского.

Видео опубликовано на странице Зверобой в Facebook.

Зверобой назвала Зеленского «гопником», который считает себя бессмертным, после чего стала оскорблять его матом. Также она заявила, что якобы обговаривают, повесить или застрелить Зеленского.

- Тебе желают, чтобы ты сдох. Ты приносишь такой вред этой стране, что все желают, чтобы ты сдох, и просто обговаривают, каким способом: или тебя повесить лучше, или застрелить. Граната взорвется где-то… Они (участники войны – ПН) тебя подорвут, я тебе обещаю, тебя кто-нибудь подорвет… Тебя надо мочить в сортире… Я с тобой еще поговорю лично, - сказала Зверобой.

Федина намекнула на то, что Зеленский может погибнуть от обстрела во время визита на Донбасс.

- Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую, - говорит Федина.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!

Справка:

Маруся Зверобой – волонтер со времен Майдана, после аннексии Крыма она сосредоточилась на военной подготовке активистов. Через ее «Марусин полигон» в Киевской области прошли тысячи людей со всей Украины. В 2015 году вместе с бывшими инструкторами «Правого сектора» она начинает готовить бойцов для 79-й бригады, подписывая контракт с Вооруженными силами Украины. Маруся имеет воинское звание – старший солдат (по материалам сайта «Дело»).

София Федина – украинская певица и телеведущая, активный общественный деятель. Народный депутат Украины 9-го созыва. Член Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Доцент кафедры международных связей и дипломатической службы Львовского национального университета имени Ивана Франко. С марта 2014 волонтер АТО/ООС.