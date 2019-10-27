Город ничего не сделал, приезжает министр, у него просят деньги на ремонт: Криклий о Варваровском мосте в Николаеве

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выразил свое мнение о ситуации с Варваровским мостом в Николаеве, упрекнув местную власть, что она ничего не сделала.

Об этом он сказал в интервью «depo.ua»

Обсуждая вопрос о финансировании больших инфраструктурных объектов, Владислав Криклий привел в пример ремонт Варваровского моста в Николаеве, где, по его словам, власть ничего не сделала для ремонта моста, несмотря на реформу децентрализации.

«Например, такая ситуация складывается по Варваровскому мосту в Николаеве. Мост находится на балансе города. Но город ничего не сделал для его ремонта. А вот когда приезжает министр, то просят у него денег на ремонт мост. Но в Украине же работает децентрализация, деньги поступают в местные бюджеты», - сказал Криклий.

Он также отметил, что средства не стоит копить под проценты, их необходимо вкладывать в инфраструктурные объекты.

«Есть отдельные мэры, которые гордятся тем, что на банковских счетах накапливаются проценты. Но гордиться нечем — у горожан не улучшается качество инфраструктуры. Средства надо вкладывать в инфраструктурные проекты», - добавил министр.

Напомним, будучи в Николаеве Владислав Криклий заявил, что к реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернуться, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию насчет ремонта Варваровского моста.