В Мининфраструктуры пообещали в 2020 году «уделить внимание» ремонту аварийных трасс Николаевщины – Н-11 и Н-14

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пообещал, что в 2020 году в министерстве будут уделять внимание двум аварийным трассам в Николаевской области – Н-11 «Николаев-Днепр» и Н-14 «Николаев-Кропивницкий».

Об этом он сказал в интервью изданию «depo.ua».

По его словам, это первые дороги, которые будут отремонтированы в 2020 году.

«В следующем году мы будем уделять внимание таким крупнейшим социальным проектам как ремонт автомобильных дорог на юге Н-11 Днепр — Николаев (через Кривой Рог), который объединит между собой областные центры, и Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев в Николаевской области», - сказал Владислав Криклий.

Ранее Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ответил главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко на вопрос о приоритете ремонта трасс Н-11, Н-14 и Н-24, предположив, что она занимается популизмом.