Трамп подтвердил, что во время спецоперации ликвидировали главаря ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил ликвидацию лидера террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «ВВС».

Напомним, 27 октября стало известно, что США провели операцию, направленную против лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Сверхсекретная операция проводилась в провинции Идлиб в Сирии, где расположен последний оплот Исламского государства.

В своем выступлении Трамп подтвердил, что аль-Багдади был убит в ходе американской военной операции.

- Он был сумасшедшим и порочным человеком, и его больше нет. Он был жестоким человеком и был убит жестоким и насильственным образом, - сказал Трамп.

Американский президент поблагодарил Россию, Турцию, Сирию, Ирак и курдов за участие в спецоперации.

Трамп рассказал, что в штурме принимали участие американские вертолеты и беспилотники, сообщает «Левый берег». По словам Трампа, аль-Багдади пытался скрыться в подземном тоннеле, но уперся в тупик и взорвал себя с помощью пояса смертника, убив трех своих детей и две жены.

- Он умер, как пес и трус, убегая и плача, - высказался Трамп.

Он добавил, что никто из участвовавших в операции военных не пострадал, но было уничтожено большое количество террористов Исламского государства. Кроме того, на месте нашли важные документы, касающиеся ИГИЛ и его планов. Место, в котором нашли аль-Багдади, после этого уничтожили ударом с воздуха, чтобы оно не превратилось в место поклонения террористу.

Абу Бакр аль-Багдади был лидером Исламского государства с 2003 года. В 2011 году США объявили награду в 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о точном местонахождении аль-Багдади. Последний раз он появился в 2014 году, когда выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный «халифат» в Сирии и Ираке. Неоднократно появлялись сообщения о том, что он ранен или даже убит.

Однако в апреле 2019 года аль-Багдади появился в пропагандистском видео ИГИЛ. Обозреватели заявили, что цель этого видео – показать, что главарь организации жив и на свободе, несмотря на разгром в Сирии и Ираке.