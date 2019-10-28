Офис Президента опубликовал фильм о визите Зеленского в Золотое – показано, как он общался с бойцами ВСУ и активистами

Офис Президента Украины опубликовал документальный фильм «За шаг до мира», в котором показал официальную версию визита Владимира Зеленского в прифронтовой поселок Золотое.

Сейчас фильм опубликован на Facebook-странице ОП, но сначала его в эфире показал телеканал «1+1».

В фильме показано, как Зеленский встретился с военнослужащими 72-й бригады, которые несут службу в Золотом. Они его пригласили на ужин – Президент из пластиковой посуды поел блюда, приготовленные на солдатской кухне. Вечером Зеленский поехал с визитом на передовую.

Также он представил нового главу Луганской ОГА, переночевал в доме местного жителя – Президенту сняли дом и, как показано в фильме, выделили комнату. На следующий день Президент Украины пообщался с учителями и встретился с участниками акции против разведения войск. Напомним, что именно споры Зеленского с активистами вызвали широкий резонанс и критику Президента. Зеленский напомнил о постоянных потерях на фронте и сказал протестующим, что каждая война заканчивается дипломатией. Кроме того, был показан момент спора с активистами (версия Офиса Президента). Зеленский попросил их убрать оружие, которое они хранили в доме.

- Я вам просто говорю по-человечески, и я имею на это все законодательные права. Я вам не угрожаю ничем. Пацаны, уберите оружие, - сказал Зеленский. - Его нет, где, покажите, - ответил николаевец Денис Янтарь. - Ты хочешь, чтобы я зашел в дом и показал? - Вы говорите «уберите», мы что его держим в руках?

Янтарь вспомнил об акции в Николаеве «Нет капитуляции», чтобы Зеленскому передали требования протестующих и хотел обсудить ситуацию на Донбассе. Зеленский потребовал, чтобы не меняли тему разговора, напомнил об оружии активистов и сказал, чтобы ему не выдвигали ультиматум. После этого произошла словесная перепалка, во время которой Зеленский сказал: «Я президент этой страны… Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери». Разговор закончился тем, что активисты согласились убрать оружие.

В конце фильма показали, что во время визита на позиции 72-й бригады на передовой один из бойцов подарил Зеленскому свой шеврон.