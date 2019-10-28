В Золотое к активистам «Нацкорпуса» и ветеранам «Азова» приехала полиция – в спецназе ГУНП возмутились нагнетанием обстановки

В понедельник утром, 28 октября, к бойцам «Национального корпуса», которые находятся в Золотом-4, прибыли правоохранители.

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10:39 Бойцы батальона полиции особого назначения ГУНП Луганщины сообщили в комментарии «Преступности.НЕТ», что они в рамках патрулирования района проводили стандартную проверку документов людей, которые находятся в зоне проведения ООС.

При этом спецназовцы возмутились тем, что определенные лица нагнетают ситуацию, которая сложилась с представителями «Нацкорпуса» в Золотом.

09:31 Бойцы рассказали, что им стало известно, что полиция собирается их «выселить» из населенного пункта, сообщает «Левый берег». Официально о таких мерах не сообщалось. Но накануне Министерство внутренних дел отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей «Нацкорпуса».

Прибывшие правоохранители (около 20 человек) не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев. Они рассказали, что прибыли проверить автомобиль журналистов, который находится слишком близко к линии разграничения.

После осмотра полицейские отъехали от места дислокации «Нацкорпуса».

Стоит отметить, что судя по видео, которое опубликовал Офис Президента, в Золотом находится около 10 активистов «Накцорпуса», выступающих против разведения войск.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Зеленский приехал в Золотое и пообщался с николаевским активистом "Нацкорпуса" на повышенных тонах, призвав людей, которые находились там, сдать оружие. представители Нацкорпуса и ветераны «Азова» отказались это сделать.

После публикации видео Штаб ООС заявил, что вооруженные активисты нелегально находятся в Золотом и не относятся к силовикам.