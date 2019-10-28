Грановский получил иммиграционную визу в Израиль, - СМИ

Депутат Верховной Рады VIII созыва от «Блока Петра Порошенко» Александр Грановский получил иммиграционную визу, которая дает ему право на израильское гражданство.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на свои источники.

Ещё 18 августа в посольстве Израиля в Киеве Грановскому выдали визу категории «алия», которая дает ему право автоматически получить израильский паспорт.

В сою очередь Грановский не подтвердил и не опроверг газете получение визы, заявив, что «не нарушает украинские законы». Он добавил, что не комментирует вопросы гражданства после того, как несколько раз отрицал получение гражданства других стран.

Источники Kyiv Post также подтвердили информацию, что в июле Государственное бюро расследований Украины начало расследование в отношении Грановского. Его подозревают в превышении полномочий.

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко в своём Telegram канале сообщил, что его источники также располагают информацией об израильской визе Грановского.

«План побега в Израиль Грановский разработал, будучи еще депутатом прошлого созыва, но уже проиграв выборы в нынешний парламент. Очевидно, понимая, что после утраты депутатской неприкосновенности им займутся правоохранители, Грановский получил визу для эмиграции из Украины и вступления в гражданство Израиля, который не выдает своих граждан на запрос Интерпола. Сейчас Грановский под следствием в Украине, но находится за пределами нашей страны. Во времена [пятого президента Петра] Порошенко он был смотрящим за судами, СБУ и прокуратурой», – добавил он.

Ранее сообщалось, что глава ГПСУ во время визита Зеленского на Закарпатье заявил о контроле «Офиса Грановского» над контрабандой.