Президент Зеленский подписал указ о приватизации ряда предприятий Госуправделами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приватизации нескольких предприятий Государственного управления делами.

Об этом на брифинге сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, передает пресс-служба Офиса Президента.

По ее словам, Зеленский сегодня подписал указ, которым первые коммерческие предприятия в управлении Госуправделами передаются Фонду государственного имущества на дальнейшую приватизацию.

- Мы провели инвентаризацию всех предприятий Госуправления делами, выбрали первые 5, которые полностью готовы, включая знаменитый отель "Днипро" и аграрное предприятие, которое было в управлении Госуправделами. Мы их передаем в Фонд госимущества. Все коммерческие предприятия, которые находятся в Госуправделами, уже передаются Фонду госимущества на приватизацию, или будут переданы в течение следующих трех месяцев, - отметила Ковалив.

Она также уточнила, что в этот перечень вошли отель «Днипро», Государственное предприятие «Чайка», ГП «Центрсервис», «Технострой» и «Украинские телекоммуникационные сети».

Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук допустил возможность частичной приватизации «Укрпочты».