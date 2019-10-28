Мы идём на компромиссы, чтоб не нагнетать, - член партии «Нацкорпус» о ситуации в Золотом

У добровольцев, которые дислоцируются в Золотом-4, никто не забирал оружие.

Об этом в комментарии InfoResist сообщил член политической партии «Национальный корпус» Денис с позывным Янтарь.

- То, что они написали, что из Золотого вывезли все нелегальное оружие, которое у нас есть, это тоже не совсем правда. То есть у нас есть разные позиции в Золотом, определенные компромиссы были, что оружие будет на другой позиции, просто находится. Однако наше оружие у нас находится. И если будет нужно, то мы, конечно, как и говорили, будет заступаться вместо отведенных войск на позиции. То есть я говорю, здесь они немножко преувеличили тот посыл, который СМИ растиражировали. Что они вывезли вместе с нами оружие, — утверждает Янтарь.

На уточняющий вопрос, есть ли оружие сейчас при добровольцах, Денис Янтарь ответил: - Оружие находится у наших людей. Оно непосредственно может не в моих руках, но оно находится у наших людей.

- У нас оно все легальное, мы действуем только в законном поле. То есть я закон про ООС вычитал, постановления Кабмина тоже видел, я понимаю, что мы здесь находимся вполне легально. Даже если бы у нас открыто было оружие. Мы, конечно, идем на компромиссы, чтоб не нагнетать. Но они немножко преувеличивают свои дипломатические победы, — отметил он.

Также он прокомментировал информацию о том, что сегодня к добровольцам в Золотое нагрянула полиция.

- Они уже уехали. Утром нам сказали, что может приехать полиция нас выселять все-таки. Полиция приехала, однако полицейские до нашего дома не дошли, мы сами к ним вышли. Они стали в 30 метрах от дома, начали выстраиваться, люди с автоматическим оружием, подразделение какое-то. Мы просто взяли и вышли к ним, начали с ними общаться, зачем они сюда приехали, что им нужно. Здесь они немножко стушевались и начали говорить, что им нужно проверить автомобиль, который стоит недалеко от них. Это была машина журналиста, который с нами здесь остался ночевать. И как раз он тоже подошел, и они попросили провести поверхностный осмотр авто, показать что в середине, — пояснил Янтарь.

По его словам, у полицейских явно была другая цель, чем осмотр автомобиля журналиста.

- Мы понимаем, что если приблизительно 20 человек с автоматическим оружием приезжают для того, чтобы осмотреть автомобиль, ну это бред какой-то. У них была другая цель, но они не ожидали, что мы сами проявим инициативу касательно общения с ними. Возможно, таким образом мы их ошарашили, и они не смогли выполнить поставленную задачу. Возможно, вернуться еще раз. Не знаю, будем смотреть и ждать, — добавил активист.

Напомним, ранее журналист Левого берега Макс Левин написал о том, что к дому в населённом пункте Золотое, где находятся представители Нацкорпуса, приехали бойцы спецназа, чтоб их выселить. Сами же спецназовцы в комментарии «Преступности.НЕТ» опровергли.

Отметим, ранее сообщалось о том, как Зеленский приехал в Золотое и пообщался с николаевским активистом "Нацкорпуса" на повышенных тонах, призвав людей, которые находились там, сдать оружие. представители Нацкорпуса и ветераны «Азова» отказались это сделать.

После публикации видео Штаб ООС заявил, что вооруженные активисты нелегально находятся в Золотом и не относятся к силовикам.