«Иногда лучше жевать, чем говорить», - мэр Николаева ответил на критику Криклия в сторону горвласти из-за аварийного Варваровского моста

Городской голова Николаева Александр Сенкевич в ответ на заявление министра инфраструктуры Владсилава Криклия о том, что городская власть ничего не сделала для решения проблемы с аварийным Варваровским мостом, отметил, что если тот в чем-то не осведомлен, то лучше в таком случае «держать язык за зубами»

Об этом мэр заявил в понедельник, 28 октября, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, министр инфраструктуры Владислав Криклий выразил свое мнение о ситуации с Варваровским мостом в Николаеве, упрекнув местную власть, что она ничего не сделала.

— Я слышу информацию о том, что министр говорит, что город ничего не сделал. Если он об этом не знает, это не означает, что город ничего не делает. Мне кажется, и я часто себе говорю, иногда лучше жевать, чем говорить. Стараюсь держать язык за зубами, если я четко не знаю. Наверное, надо, чтобы старались так и другие чиновники делать, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, будучи в Николаеве Владислав Криклий заявил, что к реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернуться, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста. А также предложил городу взять кредит на миллиард гривен и отремонтировать мост.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что аварийный Варваровский мост не может быть проблемой исключительно Николаева, а также считает нецелесообразным, чтобы город брал на его ремонт кредит.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию насчет ремонта Варваровского моста.