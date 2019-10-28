В «Слуге народа» потребовали расследовать высказывания нардепа от партии Порошенко в адрес Зеленского

Партия "Слуга народа" намерена просить правоохранителей расследовать высказывания депутата Верховной Рады Софии Федины (фракция "Европейская солидарность") в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом на согласительном совете сообщил первый зампредседателя фракции Александр Корниенко, передают Українські Новини.

- Мы считаем, что недопустима со стороны депутата такая деятельность, потому что есть институции, заповеди Божие, нельзя делать привселюдно таких вещей. Наша фракция будет обращаться к правоохранительным органам с мотивацией, есть ли там перспективы, - сказал он.

Корниенко упомянул высказывания Федины на ее YouTube-канале, где она говорит, что Зеленский своей деятельностью возвращает в страну оккупанта и называет возможные опасности на фронте.

- Там ненароком может взорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают абсолютно случайно. А честно говоря, было бы красивее всего, если бы это все случилось во время московских обстрелов, - обращалась депутат к Зеленскому.

Корниенко отметил, что у «Слуги народа» нет претензий к собеседнице депутата на видео.

Недопустимость таких высказываний отметил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук, а сам спикер Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рассмотреть этот случай.

Напомним, София Федина и волонтер Маруся Зверобой в прямом эфире обсуждали варианты гибели президента Зеленского.