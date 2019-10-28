Замминистр инфраструктуры Лавренюк, которого связывают с Аваковым, подал в отставку

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что завершает работу в министерстве.

Об этом он написал в Facebook.

«На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству Министерства», - заявил Лавренюк.

«Я считаю, что на этом переходном этапе, после смены руководства МИУ, моя функция выполнена и нужно двигаться дальше», - написал он о причинах увольнения.

Издание «Экономическая правда» сообщает, что Юрий Лавренюк, который с 2016 года занимает должность заместителя министра и отвечает за портовое направление, представляет в транспортном ведомстве интересы главы МВД Авакова.

В 2000-х годах Лавренюк работал в структурах МВД, до назначения в министерство возглавлял Всеукраинскую специальную коллегию по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

После новости в сентябре о том, что Лавренюк может остаться, сразу несколько профильных ассоциаций опубликовали письма на имя президента и премьера с просьбой не допустить его переназначения, поскольку с ним, вроде бы, связаны едва ли не все коррупционные скандалы последних лет.

По словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Владимира Шульмейстера, с руководством Лавренюка связывают неэффективный габаритно-весовой контроль на дорогах, уничтожение надзора за безопасностью мореплавания в портах, поборы инспекторов, контролирующих морские суда в портах, создание ГП «Морричсервис», которое навьязывает морским агентам платные услуги по оформлению судов, закрытие большинства тренажерных центров для моряков, увеличение коррупции в системе дипломирования моряков, незаконное увольнение капитанов портов.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил руководителя государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт» Сергея Митченко. Также Криклий подписал приказы об увольнении руководителей Одесского, Черноморского и Белгород-Днестровского морских портов.