Президент Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Указами от 28 октября Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна, который ранее написал заявление об отставке. На его место назначен бизнесмен Алексей Чернышов.

Напомним, 20 октября Кабмин согласовал кандидатуру Чернышева на должность главы Киевской ОГА.

Справка: Алексей Чернышов - украинский бизнесмен, инвестор. В 2014 году Алексей Чернышов основал Kyiv Vision Foundation – организацию, занимающуюся привлечением инвестиций в страну, поддержкой культурных проектов, популяризирующих Украину в Европе и раскрывающих потенциал современного украинского искусства. В ноябре 2017 года Алексей Чернышов стал Главой Наблюдательного Совета Украинского клуба недвижимости URE Club — профессионального сообщества, объединяющего локальных и международных экспертов и практиков рынка недвижимости Украины и способствующего привлечению инвестиций. В 2018 году по инициативе и поддержке Алексея Чернышева была создана «Школа управления коммерческой недвижимостью». В марте 2019 Алексей Чернышов присоединился к Всеукраинской Сети Добропорядочности и Компланса (UNIC). Сеть основана Советом бизнес-омбудсмена при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Организации экономического сотрудничества и развития, целью создания которой является продвижение идеи нравственного и ответственного ведения бизнеса.