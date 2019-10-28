«У вас научилась», – Геращенко оправдала обсуждение ее коллегой по партии вариантов гибели Президента Украины

Фракция «Европейская солидарность» резко ответила нардепам из «Слуги народа» на их просьбу пояснить высказывание нардепа «ЕС» Софии Федины, что президент Владимир Зеленский не бессмертен.

Об этом в рамках согласительного совета заявила сопредседатель фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передает «InfoResist».

- Относительно упреков, которые правящая партия выдвинула «Европейской солидарности». Я полностью поддерживаю толерантное отношение друг к другу, корректную критику. Но, возможно, наша молодая коллега научилась у более опытных, которые предлагали газом отравить весь съезд «Европейской солидарности, – заявила Геращенко.

Следует отметить, что в феврале текущего года журналист Александр Дубинский, который ныне является нардепом от «Слуги народа», предложил пустить газ в помещение, где проходил съезд партии пятого президента Украины Петра Порошенко. После этого Геращенко отметила циничность такого заявления, особенно в годовщину освобождения Освенцима и заявила, что это уже «за гранью».

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Отметим, в «Слуге народа» потребовали расследовать высказывания нардепа от партии Порошенко в адрес Зеленского.