«В преддверии крупного инвестфорума»: Кабмин проводит выездное заседание в Мариуполе

Кабинет министров вечером в понедельник проведет выездное заседание в Мариуполе. Завтра в этом городе состоится крупный инвестиционный форум RE: think.

О заседании сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на своей странице в Facebook.

«Были с премьером в Николаевке Волновахского района вблизи линии разграничения. Самый больной вопрос - невозможность использовать сотни гектаров земли. Первая проблема: часть земель заминирована, на другой части построены фортификационные сооружения, еще часть в серой зоне. Люди продолжают платить за эти земли налоги. Также людей волнуют вопросы диагностики туберкулеза, медицинского обеспечения, а именно нехватки педиатров, семейных врачей. Остро стоит вопрос дорог, а именно проблемы сообщения между небольшими деревнями, хуторами с районным центром. Аккумулируем проблематику. Думаю, первые задания Алексей Гончарук поставит уже на вечернем заседании правительства в Мариуполе», - написала Коляда.

Отметим, что при предыдущем премьере Владимире Гройсмане правительство заседало обычно раз в неделю по средам. При Гончаруке Кабмин начал проводить заседания не только по средам, но и в другие дни, в том числе в выходные.

Напомним, ранее комитет ВР и советник секретаря СНБО провели выездное заседание в «серой зоне» на Донбассе.

Как известно, ранее Президент Украины Владимир Зеленский пригласил иностранных инвесторов на инвестиционный форум по восстановлению Донбасса, который состоится 29 октября в Мариуполе Донецкой области.