Мининфраструктуры планирует объединить Службы автодорог Херсонщины и Николаевщины

Службы автодорог Николаевской и Херсонской областей планируют объединить.

Об этом 28 октября на пресс конференции заявил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь, сообщает «Укринформ».

По его словам, такую возможность рассматривают в Министерстве инфраструктуры.

«Министерством (инфраструктуры - ред.) Рассматривается возможность объединения Службы автодорог Николаевской и Херсонской областей, чтобы проблемы, которые возникают на смежных дорогах, ликвидировать», - отметил Козырь.

Кроме того, по словам заместителя председателя ОГА, на 2020 год проекты ремонта по М-14, будут приняты к исполнению и найдут свою реализацию, также рассматривается возможность концессии.

Козырь добавил, что эта трасса своеобразный «млечный путь», ведь она проходит, в частности, через Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области. Он также заверил, что Херсонская ОГА готова сотрудничать с Николаевской для решения вопроса ремонта проблемного участка дороги между двумя областями.

Напомним, 2 октября стало известно, что «Укравтодор» назначил исполняющим обязанности руководителя Службы Автодорог Николаевщины Андрея Кристенко, который ранее занимал должность заместителя начальника. В то же время, министр инфраструктуры Владислав Крилкий, будучи с визитов Николаеве, заявил, что Кристенко будет управлять САД в зимний период.