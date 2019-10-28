«Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил все прилеты», – нардеп от партии Порошенко объяснилась за видео о вариантах гибели Зеленского

Высказывания о «бессмертии» президента Владимира Зеленского были эмоциональными, но цели достигли.

Об этом нардеп от фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко София Федина заявила на своей странице в Facebook.

«Нас все-таки услышали. Услышали и начали реагировать. … Обидно, что услышали только форму, но не содержание. … А содержание в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты. Я хочу, чтобы он понял, как это «тишина», когда стреляют 82-ми и 120-ми. … Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что «серая зона» и отступление — это не безопасность, а сдача украинских интересов», — сказала она в видеоролике.

Парламентарий отметила, что главный тезис записанного ранее стрима – недопустимость для главы государства и и его окружения «руководствоваться московским интересом».

По ее словам, она не пытается оправдаться, а указывает на то, что ей «дико болит» и то, что «сегодня я, оказывается, основной враг в то время, когда Московия готовится к полномасштабному вторжению».

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Отметим, в «Слуге народа» потребовали расследовать высказывания нардепа от партии Порошенко в адрес Зеленского.