«Надо сделать выводы всем», - министр культуры заявил, что не собирается применять наказания к Национальному хору из-за номера с Гонтаревой

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что не собирается применять к хору имени Григория Веревки административные наказания после песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

- С моей стороны - нет, - сказал Бородянский, отвечая на вопрос, будет ли административное наказание для хора имени Веревки после выступления в программе «Вечерний квартал».

Он также отметил, что песня о Гонтаревой была «недопустимой».

- То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать, - добавил министр.

Напомним, что ранее «95-й квартал» исполнил песню о поджоге дома экс-главы НБУ Гонтаревой вместе с Национальным хором. После Гендиректор хора заявил, что «началась травля артистов и угрозы их жизни».