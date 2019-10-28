Певица Приходько отсудила 270 тысяч у команды Порошенко за незаконное использование её образа в агитации

Киевский апелляционный суд подтвердил решения предыдущих инстанций, признал незаконным использование образа певицы Анастасии Приходько в агитационном ролике экс-президента Петра Порошенко и присудил артистке почти 270 тысяч гривен компенсации.

Об этом говорится в материалах суда, сообщает «theБабель».

Суд установил, что Приходько является «автором персонажа, сценического образа с присущими ей внешним видом, характерной манерой говорить, петь, чертами характера и поведения». Трансляция видео на телеканале «Украина» осуществлялась на основании обращения компании «Медиа Про Комьюникейшн». При этом суд установил, что Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения, и пришел к выводу, что ролик является нарушением авторских прав певицы.

«Суд признал возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение авторских прав в размере 268 тысяч 940 гривен», - сказано в материалах суда.

Решение суда вступило в законную силу 8 октября. В феврале 2018 года певица Анастасия Приходько заметила свое лицо в рекламном ролике Петра Порошенко, который тогда был президентом Украины. После этого она подала на команду политика в суд. Анастасия объяснила это тем, что Порошенко обманом снял ее в своем предвыборном видео.

В июне стало известно, что Приходько выиграла суд у команды Петра Порошенко. После этого адвокаты экс-президента подали апелляцию в деле о предвыборной агитации. В середине сентября Приходько покинула партию «Батьківщина», она планирует вернуться в шоу-бизнес.

Напомним, что ранее политтехнолог признал, что во время выборов команда Зеленского использовала ботофермы.