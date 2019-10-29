«Откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений»: В «Слуге народа» рассказали о встрече парламентской фракции с Зеленским

На состоявшейся в понедельник, 28 октября, встрече народных депутатов из фракции «Слуга народа» с Президентом Владимиром Зеленским не было скандалов и секретности.

Об этом сообщила спикер партии, нардеп Евгения Кравчук на своей странице в Facebook .

«Приезжал Президент. Рассказал о поездке в Золотое, выслушал депутатов. Многие говорили о Донбассе. Рассмотрели вопрос Вячеслава Медяника. Слава прошел полиграф. Результаты свидетельствуют, что денег он ни у кого не брал. Ответственность, как минимум политическую, за эту переписку он уже понес урок из этой истории вынесли все. Проголосовали еще раз за то, что мы НЕ ходим на российские каналы, хотя такое решение уже было принято ранее», - написала она.

Также Кравчук отметила, что съезд партии «Слуга народа» пройдет 10 ноября и после него начнется активное развитие партии.

«Вопросы налогового комитета обсуждали дольше. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений. Коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут - соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал. Выводы сделаны, двигаемся дальше. Трудности будут всегда. Но они нам даются для того, чтобы стать лучше и сильнее», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что николаевские «Слуги народа» надеются, что Госбюджете-2020 оставят «депутатские субвенции» на округа и даже озвучивают, на что рассчитывают.