Нардеп Аллахведриева «посоветовалась с командой юристов» и решила не проходить полиграф: «Не хочу принимать участие в чужом шоу»

Народный депутат Украины Ирина Аллахвердиева заявила, что не будет проходить детектор лжи, потому что не хочет оправдываться перед «фейковыми антикоррупционерами».

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Аллахвердиева заявила, что прохождение полиграфа Александром Дубинским и Давидом Арахамией было результатом пари и попыткой доказать, что никто ничего не боится.

«Я с уважением отношусь к своим коллегам господинк Дубинском и господину Арахамии, для которых фактически, как я поняла из их публичных заявлений, полиграф превратился в пари, чтобы отказавшись, никто их не обвини в том, что кто-то из них чего-то боится. Поэтому, каждый из них мужественно принял вызов, который отвечал той медийной волне, которая поднялась вокруг них», - сказала Аллахвердиева.

Сама же Аллахвердиева, по ее словам, не хочет участвовать в чужих шоу и отвечать на обвинения экс-нардепа Сергея Лещенко, назвав его фейковым антикоррупционером.

«В отношении меня искусственно была создана другая медийная волна, и я не хотела принимать участие в чужом шоу: лично меня, впервые обвинил фейковый ньюзмейкер, даже его фамилию не буду называть, потому что его цель была пиаром. Если бы я начала оправдываться и в ответ на те фейковые обвинения побежала бы на полиграф, я добавила бы баллов этому фейковому антикоррупционеру и всем показала, что чувствую себя виноватой», - написала нардеп.

Также она заявила, что посоветовалась со своими юристами и решила не идти на проверку детектором лжи.

«А теперь, о шоу, и почему я согласна с господином Разумковым: я проконсультировалась со своей командой юристов, и мы определили, что данные полиграфа не могут служить доказательством в уголовном производстве, а на их основе невозможно открывать дело против кого-то, - сообщила Ирина Аллахвердиева. Однако, если правоохранительные органы решат, что она должна пройти полиграф, она это сделает. А если меня официально пригласят правоохранительные органы задать вопрос по этому делу, или если теоретически они попросят пройти полиграф - тогда нет вопросов», - добавила Аллахвердиева.

Напомним, на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 нардепов от «Слуги народа», в том числе и николаевская депутат Ирина Аллахвердиева, не проголосовали за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что руководство фракции подозревает, что часть нардепов от «СН» отказались поддерживать проект закона за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов.

Позже САП по этой информации о взятке открыла уголовное производство и поручила расследовать его детективам НАБУ.

Также сообщалось, что 23 октября, в Киеве глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и народный депутат от этой фракции Александр Дубинский прошли проверку на «детекторе лжи».

Президент Зеленский заявил, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе после скандала о возможной коррупции. Также Президент отметил, что если будет малейшая информация о возможном коррупционном преступлении, то этот факт должны расследовать соответствующие органы, с дальнейшим лишением депутатского мандата, если факт подтвердится.