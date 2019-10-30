Американцы взяли под контроль нефтяные месторождения в Сирии – ни местные власти, ни россиян к ним не пускают

Военнослужащих США в Сирии перебрасывают на новые позиции с целью обеспечить безопасность нефтяных месторождений на востоке страны.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает «Немецкая волна».

Вашингтон хочет убедиться, что террористическая группировка «Исламское государство», чей главарь Бакр аль-Багдади был убит в ходе спецоперации американских военнослужащих в Сирии, не получит к ним доступ, объяснил министр.

Доступ к месторождениям будет закрыт и для сирийских правительственных сил, а также для российских сил, присутствующих в стране, подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Однако основная цель миссии – не позволить боевикам ИГ получить контроль над месторождениями, добавил он. По словам Милли, группировка получает от них значительную часть своих доходов.